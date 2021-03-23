Пользователи Android столкнулись со сбоем приложений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Android-смартфонов по всему миру столкнулись с массовым сбоем в работе приложений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Google Russia на своей странице в Twitter сообщила о том, что сбои в работе Webview привели к неполадкам в работе приложений у пользователей Android.

«Сейчас они устранены. Если у вас возникли трудности с работой приложений, пожалуйста, обновите Android System WebView и Google Chrome через Google Play», - обратились к пользователям Google Russia.

Пользователи смартфонов с программным обеспечением Android жаловались на сбои приложений на своих телефонах. В один миг перестали работать разные приложения в смартфонах: почтовые клиенты, банкинг и Google Pay.

Среди пострадавших есть и пользователи Samsung—Galaxy S20 и S21, Note 20, A50 и A70 серий, среди прочих такие же проблемы произошли с телефонами Pixel, Motorola и OnePlus.