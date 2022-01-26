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Пользоваться господдержкой призвали в НПП «Атамекен» молодежь без опыта работы

26 Января 2022 21:36
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Пользоваться господдержкой призвали в НПП «Атамекен» молодежь без опыта работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев дал совет казахстанской молодежи, которая не может найти работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Олжас Ордабаев отметил наличие существующего замкнутого круга, когда работодатели требуют от соискателей опыт, а молодые выпускники не имеют опыта работы.

«В этом плане подсказка всем, кто оканчивает высшие учебные заведения либо колледжи. Есть две программы «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». Обращаться нужно в центры занятости. Эти две программы субсидируют часть заработной платы работодателю, чтобы он принял человека без опыта работы», - сказал О. Ордабаев, выступая на телеканале «Хабар 24» в программе «Интервью».

Он напомнил, что по программе «Молодежная практика» в течение года выпускник получает 91 тысячу тенге. По программе «Первое рабочее место» государство готово субсидировать в течение 1,5 лет часть заработной платы молодому человеку без достаточного уровня квалификации и опыта.

«Нашей молодежи большой совет – нужно этим всем пользоваться. Очень часто ребята не знают, что существуют те или иные меры поддержки», - добавил спикер.

Ранее заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев озвучил статистику трудоустройства выпускников вузов и колледжей в течение первого года после выпуска.


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#Вузы   #Занятость   #Общество   #Молодежь   #Трудоустройство  
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Автор:

Анеля Касымова

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