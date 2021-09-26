Польские пейзажи и памятник Богенбаю батыру украсили выставку 16-летней художницы из Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая персональная выставка 16-летней художницы Дарьи Кушнаревой открылась в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Вернисаж вошел в цикл мероприятий Второй творческой школы PJ, организованной общественным объединением „Polska Jedność» при поддержке Посольства Польши в Казахстане. Открытие состоялось в Общественной полонийной библиотеке, дислоцирующейся на базе Центральной городской библиотеки им. М. Ауэзова. Собравшихся поприветствовали вице-консул РП в Нур-Султане Моника Ласкажевска-Луцкевич и руководитель отдела обслуживания ЦГБ им. М. Ауэзова Гульайым Жумабаева.

«Нам очень интересно сотрудничество с полонийной организацией „Polska Jedność», которое началось в 2019 году с открытия у нас зала с польской литературой. Мы стараемся поддержать инициативы этнокультурного объединения, которое проводит много разных ярких мероприятий. К примеру, вызвавшая большой резонанс выставка художницы Марианны Поляковской, прошедшая с большим успехом в нашей библиотеке», - сказала Г. Жумабаева.

Поскольку виновница торжества Дарья Кушнарева сейчас находится на учебе в Варшаве, ее представляла бабушка Людмила Ольшевская.

«Даша с детства очень творческий человек. В этом году окончила школу при Казахском национальном университете искусств по направлению «Флейта». Параллельно с учебой и музыкой, занималась рисованием. В начальных классах посещала кружок во Дворце школьников, затем был кружок при музее Первого Президента, а с в 2016 года стала брать уроки у художника-живописца, члена Союза художников Казахстана, деятеля культуры Казахстана Толеугазы Байгалиева. Несколько лет Даша учила польский язык, посещала уроки в Кабинете польского языка имени Адольфа Янушкевича, который работает при ОО „Polska Jedność». В этом году, окончив 9-ый класс, поступила в общеобразовательный лицей св. Станислава Костки в Варшаве. Весной она приняла участие в традиционном конкурсе рисунков от ОО „Polska Jedność», где заняла первое место. В качестве специальной награды ей предложили персональную выставку в полонийной библиотеке. Мы долго думали, сомневались, но все же согласились. Спасибо всем, кто причастен к организации этого вернисажа», - сказала Л. Ольшевская.

На выставке представлено около 30 картин. Основная тема – пейзажи Польши и Балтийское море. Однако центральная работа – родной дом, в котором прошло детство юной художницы. На холсте – многоэтажка и одна из достопримечательностей казахстанской столицы – памятник Богенбаю батыру.

Выставка будет действовать в течение месяца. Вход бесплатный.