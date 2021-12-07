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Польше запретили выдворять мигрантов

7 Декабря 2021 20:47
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Польше запретили выдворять мигрантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Европейский суд по правам человека обязал Польшу не высылать обратно мигрантов, вступивших на её территорию. Это один из многих арестов, произведённых польской полицией: людей с белорусской стороны перевезли через границу на машинах с немецкими номерами. так за последние пять месяцев перебрались в польшу около пяти тысяч человек. польская полиция и пограничники арестовали более 500 подозреваемых в причастности к транспортировке сотен отчаявшихся людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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«Перевозкой нелегальных мигрантов обычно занимаются граждане Украины и Грузии, которые на законных основаниях проживают в Польше. Есть также другие люди, получившие вид на постоянное жительство в нашей стране - в основном сирийцы и иракци. К сожалению, все чаще мы видим здесь участие как иностранных, так и польских группировок», - говорит один из пограничников.

Некоторые мигранты выражают желание остаться в Польше, а другие пытаются уехать дальше на запад. Этот гражданин Ирака, пожелавший остаться неизвестным, пересёк польско-белорусскую границу в надежде добраться потом до ФРГ.

«Моя семья сейчас живёт в Германии, - говорит он. - Я хочу её найти. Но страдать вот так, как в самом страшном сне - это не мой выбор. Оставаться в Ираке стало опасно для жизни».

Одни пытаются пройти этот путь в одиночку, другие организуют своё путешествие с помощью семей, уже живущих в странах ЕС. Витольд Клаус, юрист, работающий с мигрантами, объясняет, насколько это рискованно для их родственников:

«Всё довольно строго: это карается тюремным заключением сроком до 8 лет, что применяется и для наказания групп контрабандистов. Мы точно не знаем, кто участвует в организации этих перевозок. Но, конечно, часто в этом замешаны и семьи мигрантов. Мы знаем это, потому что многие люди разыскивают своих родственников, которые заблудились в лесу».

Число случаев пересечения этой границы постепенно сокращается, но активисты, помогающие мигрантам с польской стороны, говорят, что многие их тех, кому удаётся переход, прячутся в лесах. А ряд семей ищут своих родственников, пропавших без вести на востоке ЕС.

«По заявлению польского правительства, в ближайшее время начнётся запланированное строительство забора вдоль границы с Беларусью. Разместив более 20 тысяч пограничников в этом регионе и получив международную помощь - в частности, из Великобритании и Эстонии - Польша надеется полностью закрыть границу и предотвратить нелегальное её пересечение», - говорится в публикации.


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#Польша   #Мировые новости   #мигранты  
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