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    15:56, 24 Март 2022 | GMT +6

    Польша отменяет масочный режим

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    ВАРШАВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Власти Польши приняли решение отменить масочный режим в республике с 28 марта и карантин для приезжающих из-за границы. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр здравоохранения республики Адам Недзельский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Я принял решение с 28 марта отменить обязанность ношения масок. Эта отмена не касается медицинских учреждений – как работников, так и пациентов. В остальных местах с 28 марта такой обязанности не будет», - сказал он, рекомендовав все же не отказываться от маски в местах массового скопления людей.

    «Второе решение – отмена домашней изоляции, карантина для совместно проживающих и приезжающих», - информировал министр.

    По его словам, Минздрав не исключает, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться. В такой ситуации будут приниматься адекватные решения.

    «Мы не ожидаем в ближайшее время ускорения (роста числа заболевших)», - подчеркнул он, указав, что власти не планируют отказываться от действия режима эпидемии.

    С 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 5,9 млн человек, умерли более 114 тыс человек. В последние дни суточный прирост новых заболевших держится в пределах 10 тыс человек. Полный курс вакцинации в Польше прошли 22,3 млн жителей 38-миллионной страны.

    Режим эпидемии действует в Польше с марта 2020 года, но на данный момент большинство вводившихся ранее ограничений уже отменены.


    Теги:
    Коронавирус в мире Польша Мировые новости
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