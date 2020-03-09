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Покушение совершено на премьер-министра Судана

9 Марта 2020 15:48
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Покушение совершено на премьер-министра Судана

КАИР. КАЗИНФОРМ - Суданские государственные СМИ сообщили, что премьер-министр Судана Абдалла Хамдук пережил покушение на убийство в понедельник в столице страны Хартуме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

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Местное телевидение сообщило, что кортеж Хамдука направлялся в резиденцию, когда под автомобильным мостом сработало самодельное взрывное устройство и произошел взрыв.

Семья премьер-министра подтвердила, что он находится в безопасности после покушения.

На кадрах, размещенных в Интернете, видно, как в результате взрыва пострадали три автомобиля из кортежа премьер-министра.

Хамдук вступил на пост премьер-министра Судана в августе прошлого года после того, как ранее в апреле про-демократические протесты вынудили военных заменить самодержавного президента Омара аль-Башира гражданским правительством.

После нескольких месяцев переговоров военные и про-демократическое движение Судана заключили соглашение о разделении власти в августе 2019 года. В результате сделки был создан совместный военно-гражданский суверенный совет из 11 членов, который будет управлять Суданом в течение следующих трех лет.

Военные остаются фактическими правителями страны и не проявляют особой готовности передавать власть администрации, возглавляемой гражданскими лицами.

Спустя почти год после изгнания аль-Башира страна столкнулась с ужасающим экономическим кризисом. По данным Международного валютного фонда, в 2019 году уровень инфляции в стране колебался на уровне 60%, а уровень безработицы составил 22,1%. Правительство заявило, что 30% молодежи Судана, которые составляют более половины 42-миллионного населения страны, не имеют работы.


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Ключевые слова: Происшествия, Африка,
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