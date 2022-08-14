14 Августа 2022 16:04

Покушение на Салмана Рушди: подозреваемому предъявили обвинения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Хади Матару, напавшему с ножом на писателя Салмана Рушди, предъявлены обвинения в покушении на убийство и умышленном причинении телесных повреждений. Прокурор округа Чаутоква сообщил, что подозреваемый заключен под стражу без права выхода под залог. На заседании суда адвокат 24-летнего американца ливанского происхождения заявил, что его подзащитный не признает себя виновным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В воскресенье утром стало известно, что автора 12 романов отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Агент писателя сообщил, что Салман Рушди снова может говорить.

Сразу же после нападения, совершенного в культурном центре, где он собирался прочитать лекцию на тему свободы творчества и эмиграции деятелей культуры в США, Рушди был доставлен в тяжелом состоянии в госпиталь города Эри в Пенсильвании.

Полиция устанавливает мотив преступления. Как утверждают американские СМИ, несмотря на отсутствие признаков того, что Хади Матар напрямую связан с Тегераном, в своих социальных сетях он открыто симпатизировал радикальным шиитским лидерам.

С начала 1990 годов на переводчиков и издателей Рушди в разных странах совершались нападения.

Ранее сообщалось, что писатель Салман Рушди подвергся нападению в США.

Кадр из видео











