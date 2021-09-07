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    17:17, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Покусанная медведицей девочка находится в искусственной коме

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Пострадавшая от укусов медведицы девочка находится в искусственной коме. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, врачи провели расширенный консилиум.

    «Консилиум проведен с участием сосудистых хирургов и по видеосвязи с главным внештатным травматологом Министерства здравоохранения РК Болатом Нагимановым. Обслуждена дальнейшая тактика лечения. Девочка находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, в искуственной коме»,- сообщили в управлении.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайском районе девочку укусила медведица.

    Позже стало известно, что девочка была прооперирована и состояние ее крайне тяжелое.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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