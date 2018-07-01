Покупка железнодорожного билета у перекупщика наказуема

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ответственность за поезд без билета или по билету, приобретенному у перекупщика, распространяется, в том числе, и на пассажира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

«Пассажиры не должны пользоваться сомнительными услугами перекупщиков и поддержать политику нулевой терпимости», - комментируют в ведомстве информацию в СМИ по фактам безбилетного провоза пассажиров и махинаций, связанных с приобретением билетов на железнодорожном транспорте.

По информации АО «Пассажирские перевозки», проводится постоянная работа в данной сфере, организуются регулярные проверки по всем поездам и билетным кассам. К виновным сотрудникам принимаются соответствующие меры наказания, вплоть до расторжения трудовых взаимоотношений. За последние 3 месяца по результатам разбирательств по фактам безбилетного провоза расторгнуто более 30 трудовых договоров и наложено свыше 50 дисциплинарных взысканий.

Аналогичная работа по пресечению незаконной деятельности перекупщиков проездных билетов ведется с участием региональных представительств департамента внутренних дел на транспорте МВД РК. Продолжается совместная антикоррупционная работа с департаментом госдоходов минфина РК. Созданы совместные мобильные группы. По итогам рейдов с начала года задержано и привлечено к административной ответственности в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях 15 лиц. Они занимались перепродажей проездных документов (билетов) на станциях Шымкент, Алматы-1 и Алматы-2.

Кроме того, ответственность по факту поездки безбилета или билета, приобретенного у перекупщиков, распространяется, в том числе, и на пассажира (10-кратный размер к стоимости билета).

Пассажиров призывают не пользоваться сомнительными услугами и заранее планировать свои поездки. А при выявлении подобных фактов - проявить активную гражданскую позицию и обратиться на блог генерального директора АО «Пассажирские перевозки» и приложить подтверждающие фото- и видеоматериалы для принятия дальнейших мер.

Тем самым пассажиры внесут свой вклад в борьбу с подобными случаями и в реализацию политики «нулевой терпимости».

Поезда «Кызылорда - Кокшетау» 55/56 (ТОО «Nomadas») и «Кызылорда - Петропавловск» 75/76 (ТОО «Arlan-Trans-Astana») являются частными перевозчиками. Координация деятельности частных поездов и билетных касс не входит в компетенцию АО «Пассажирские перевозки» и АО «НК «КТЖ».