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    00:16, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Покупка транспортных карт в RTVM-автоматах будет временно недоступна в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане покупка транспортных карт будет временно недоступна в RTVM-автоматах с 28 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании City Transportation Systems.

    «В связи с проведением плановой инвентаризации, с 28 октября временно не будет доступна покупка транспортных карт на RTVM-автоматах.

    Транспортную карту можете приобрести в Специализированных кассах.

    Адреса касс можно посмотреть на сайте transcard.kz.

    О возобновлении продажи транспортных карт на RTVM-автоматах сообщим дополнительно», - говорится в сообщении компании.


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