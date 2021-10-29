Покупка транспортных карт в RTVM-автоматах будет временно недоступна в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане покупка транспортных карт будет временно недоступна в RTVM-автоматах с 28 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании City Transportation Systems.

«В связи с проведением плановой инвентаризации, с 28 октября временно не будет доступна покупка транспортных карт на RTVM-автоматах.

Транспортную карту можете приобрести в Специализированных кассах.

Адреса касс можно посмотреть на сайте transcard.kz.

О возобновлении продажи транспортных карт на RTVM-автоматах сообщим дополнительно», - говорится в сообщении компании.



