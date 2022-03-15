Покупка товаров через интернет: как будут защищаться права потребителей в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут защищаться права потребителей, покупающих товары через интернет, рассказал заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Серик Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается вопроса покупки товаров через интернет, покупка товаров через интернет относится к дистанционному виду торговли. Дистанционный вид торговли регулируется законом о торговой деятельности. Есть соответствующий подзаконный нормативный акт нашего министерства – правила внутренней торговли. В правилах есть глава особенности регулирования вопросов электронной торговли. В нормативно-правовом акте расписаны все моменты, но, тем не менее, мы хотим в нашем профильном законе «О защите прав потребителей» продублировать эти моменты. Не каждый потребитель знает о таких приказах министерства. В нашем законе хотим внести соответствующую главу, чтобы защищать права потребителей, которые покупают товары через интернет-магазины. В принципе это дело новое. Раньше активно такой вид торговли не развивался. Скачок произошел с начала пандемии», - прокомментировал Серик Кусаинов.

По словам спикера, нужно очертить барьеры: где прав потребитель, где он не прав, где прав или не прав его оппонент в лице субъекта торговли.