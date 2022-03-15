Покупка товаров через интернет: как будут защищаться права потребителей в РК
«Что касается вопроса покупки товаров через интернет, покупка товаров через интернет относится к дистанционному виду торговли. Дистанционный вид торговли регулируется законом о торговой деятельности. Есть соответствующий подзаконный нормативный акт нашего министерства – правила внутренней торговли. В правилах есть глава особенности регулирования вопросов электронной торговли. В нормативно-правовом акте расписаны все моменты, но, тем не менее, мы хотим в нашем профильном законе «О защите прав потребителей» продублировать эти моменты. Не каждый потребитель знает о таких приказах министерства. В нашем законе хотим внести соответствующую главу, чтобы защищать права потребителей, которые покупают товары через интернет-магазины. В принципе это дело новое. Раньше активно такой вид торговли не развивался. Скачок произошел с начала пандемии», - прокомментировал Серик Кусаинов.
По словам спикера, нужно очертить барьеры: где прав потребитель, где он не прав, где прав или не прав его оппонент в лице субъекта торговли.