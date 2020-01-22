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Покупка автомобилей по выгодной цене привела актюбинца к потере сбережений
22 Января 2020 19:47
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 2,5 млн тенге отдал мошеннику актюбинец за покупку трех автомашин по низкой цене, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
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«В середине января неизвестное лицо обманным путем, под предлогом продажи автомашины марки «Нива» и двух машин марки «Toyota Camry» по цене ниже рыночной, завладел деньгами в сумме более 2,5 млн тенге, принадлежащих актюбинцу.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими установлен и задержан 42-летний мужчина. Имеются признательные показания. Начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Ключевые слова: Актюбинская область,
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