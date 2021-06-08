Покупатель угрожал продавщице разбитой бутылкой в Акмолинской области
По информации пресс-службы департамента полиции региона, 5 июня в дежурную часть отдела полиции Атбасарского района поступило заявление от 25-летней местной жительницы, работающей продавцом в одном из продуктовых супермаркетов населенного пункта.
«Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что после 20.00 один из покупателей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в магазине. Нетрезвый мужчина выражался нецензурной бранью в адрес женщины. Кроме того, злоумышленник угрожал продавцу физической расправой, предварительно разбив на улице стеклянную бутылку», - отметили в ведомстве.
Подозреваемым оказался временно не работающий, ранее судимый за разбой 27-летний житель Атбасара. Мужчина был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.
Начато досудебное производство по части 1 статьи 293 УК РК «Хулиганство».