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    02:29, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Покупатель угрожал продавщице разбитой бутылкой в Акмолинской области

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    АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – В Атбасаре пьяный покупатель набросился на продавца с «розочкой» от бутылки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 5 июня в дежурную часть отдела полиции Атбасарского района поступило заявление от 25-летней местной жительницы, работающей продавцом в одном из продуктовых супермаркетов населенного пункта.

    «Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что после 20.00 один из покупателей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в магазине. Нетрезвый мужчина выражался нецензурной бранью в адрес женщины. Кроме того, злоумышленник угрожал продавцу физической расправой, предварительно разбив на улице стеклянную бутылку», - отметили в ведомстве.

    Подозреваемым оказался временно не работающий, ранее судимый за разбой 27-летний житель Атбасара. Мужчина был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.

    Начато досудебное производство по части 1 статьи 293 УК РК «Хулиганство».




    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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