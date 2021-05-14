Покупательница, покупая детскую одежду, похитила сотовый телефон кассира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 29-летняя женщина, расплачиваясь за покупки, украла телефон кассира. О пропаже мобильного, стоимостью 70 тысяч тенге в полицию сообщила потерпевшая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

По словам женщины, пока она рассчитывала подозреваемую за выбранные ею детские вещи, женщина незаметно придвинула ее телефон к себе, а затем, совершив кражу, покинула магазин.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, установлена и задержана. Женщина дала признательные показания.

Украденный телефон изъят и возвращен владелице.

По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра.



