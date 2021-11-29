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Покупательная способность заработных плат казахстанцев выросла почти на 10% за год

29 Ноября 2021 13:52
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Покупательная способность заработных плат казахстанцев выросла почти на 10% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По официальным данным, в III квартале 2021 года покупательная способность заработных плат казахстанцев выросла почти на 10% за год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

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В третьем квартале 2021 года номинальная среднемесячная заработная плата по стране в среднем достигла 243,7 тыс. тг — на 19,3% больше, чем годом ранее. Реальный рост покупательной способности заработных плат составил 9,8%.

Для сравнения: в третьем квартале 2020 года средняя зарплата составляла 204,3 тыс. тг, плюс 6,9% за год.

В региональном разрезе наибольшие зарплаты традиционно наблюдались в Атырауской области: 419,1 тыс. тг — на 19,5% больше, чем годом ранее. В реальном выражении рост составил 9,5%. Заработная плата в области превысили среднюю по стране на 72%.

В тройке лидирующих регионов также оказались Мангистауская область (346,5 тыс. тг, плюс 6,2% в реальном выражении) и столица (338,4 тыс. тг, плюс 7,8%).

Наименьшая заработная плата была отмечена в Туркестанской области: 181,1 тыс. тг — на 11,5% больше в реальном выражении, чем годом ранее.

Только в 4 из 17 регионов заработная плата работников превысила среднюю по стране: помимо трёх лидирующих регионов, в эту четвёрку также вошёл Алматы - 283,7 тыс. тг.

В разрезе отраслей больше всех получали работники финансовой и страховой сферы: 452,8 тыс. тг — на 18,8% больше, чем годом ранее.

В тройку самых высокооплачиваемых отраслей также вошли профессиональная, научная и техническая деятельность (369,5 тыс. тг, плюс 17,4% за год) и сфера информации и связи (331,1 тыс. тг, плюс 19,9%).

Наибольший рост заработных плат наблюдался в сфере административного и вспомогательного обслуживания (плюс 37,1% за год, до 256 тыс. тг), наименьший — в сфере операций с недвижимым имуществом (на 2,7% за год, до 181,9 тыс. тг).

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