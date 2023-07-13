Покупать жилье сейчас или дождаться понижения цен – советы эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стоит ли покупать жилье сейчас или дождаться очередного понижения цен? На этот счет своим мнением поделилась советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает МИА «Казинформ».

Тем, кто собирается покупать жилье, эксперт предлагает искать наиболее приемлемые варианты уже сейчас.

«Искать и не сдаваться. Искать интересные варианты именно сейчас, торговаться и обсуждать условия покупки», - сказала Нина Лукьяненко в телефонной беседе корреспонденту агентства.

Вместе с тем она призвала быть внимательными.

«Инвесторам коллективных покупок нужно быть крайне внимательными, так как на падающем рынке очень легко можно ошибиться с выбором варианта, а также сама по себе коллективная покупка объекта имеет под собой риски разного характера», - пояснила Нина Лукьяненко.

Ранее она сообщала, что новый формат коллективных инвестиций появился на рынке недвижимости Казахстана.

По ее мнению, тенденция снижения цен на жилье продлится еще как минимум несколько месяцев, а возможно и до конца года.

Отметим, что цены на вторичное жилье снова снижаются в Казахстане. Квадратный метр в среднем по республике стоит на 2% меньше, чем в начале года, но на 1,9% больше, чем годом ранее.