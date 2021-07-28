Покупать социально значимые товары по оптовым ценам могут жители ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители Западно-Казахстанской области могут покупать социально значимые продовольственные товары по оптовым ценам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 15 июля 2021 года Индекс потребительских цен с начала 2021 года, к декабрю 2020 года, составил 109,2% (в среднем по Казахстану – 110,0%). Основные причины роста цен связаны с повышением цен на основное сырье, ГСМ, витамины и гербициды, также выросла цена за логистику товаров, в том числе из-за эпидемиологической ситуации в мире. Повышение цен на овощи носит сезонный характер. Ежегодно фиксируется рост цен на овощную продукцию с мая по июль месяцы. На сегодняшний день, в связи с отсутствием собственных запасов, овощи поставляются из южных регионов республики и налажены поставки свежего урожая из Российской Федерации (Астрахань, Дагестан).

На фоне сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию, сотрудниками Департамента агентства по защите и развитию конкуренции по Западно-Казахстанской области совместно с местными исполнительными органами ведется систематическая разъяснительная работа с руководителями оптовых предприятий. Крупным оптовым поставщикам плодоовощной продукции были вручены соответствующие уведомления о недопустимости необоснованного завышения цены реализации продукции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение цены подсолнечного масла связано с ростом цен на сырье в 3 раза, со 120 тенге за литр до 360 тенге за литр, по сравнению с 2020 годом. Подорожание сахара связано с ростом отпускных цен товаропроизводителей России и Казахстана.

Для стабилизации цен принимаются следующие меры: разработан проект постановления акимата области об утверждении «предельных» цен на овощи. При этом предельная цена на картофель предусмотрена в 148 тенге за килограмм, на капусту 89 тенге за килограмм. В рамках республиканской Дорожной карты по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары ТОО «Батыс Энергоресурсы» снижен тариф на электроэнергию до 18,91 тенге за кВт, для категории «производители социально значимых продовольственных товаров». На постоянной основе проводится мониторинг розничных и оптовых цен на социально значимые продовольственные товары. На контроле находится запас продовольственных товаров по торговым предприятиям, производителям, запасам на складах и стабилизационному фонду области.

Также Управление сообщает, что проводится ряд мероприятий по снижению цен: предоставляются торговые павильоны по принципу «шаговой доступности» для оптовых продавцов социально значимых продовольственных товаров – население получило доступ к товарам по оптовым ценам; организована централизованная доставка продуктов питания во все районы области, с целью снижения транспортных и прочих накладных расходов; достигнута договоренность с крупными сетями региона о проведении акции «Час пик», где сети продают основные социально-значимые продовольственные товары по себестоимости без надбавки. В рамках акции торговыми сетями с 1 декабря 2020 года осуществляется реализация 10 продовольственных товаров (мука высшего сорта, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, мясо кур, рис, картофель, лук, яйцо, молоко). В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по области подписано более 157 меморандумов с товаропроизводителями, торговыми сетями и оптовыми поставщиками по поставкам подсолнечного масла, муки 1 сорта, яиц, макаронных изделий. Местным товаропроизводителям для прямых продаж предоставлены торговые места, в том числе для реализации овощной и хлебной продукции.

В сообщении приводятся данные о наличии продовольственных товаров в стабилизационном фонде. В 2019-2021 годах для формирования фонда выделено 550 миллионов тенге. В настоящее время запасы сформированы на 219,1 миллиона тенге: подсолнечного масла 65,5 тысячи литров; мяса говядины 76 тонн; сахара белого 221,9 тонны; крупы гречневой 5,9 тонны; соли 8 тонн; риса 90,5 тонны; рожек 60 тонн; мяса кур 30 тонн.