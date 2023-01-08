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Покупать ли казахстанцам жилье сегодня или стоит подождать – ответ эксперта

8 Января 2023, 15:38
Покупать ли казахстанцам жилье сегодня или стоит подождать – ответ эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко советует казахстанцам не тянуть с покупкой жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На вопрос, что вы посоветуете простым казахстанцам, желающим приобрести жилье, она ответила, что тянуть с покупкой жилья не стоит.

«Ищите – и найдете свой вариант. В кризисные времена недвижимость продолжает оставаться твердым активом, не падающим в цене, а на фоне различного рода потрясений для экономики можно находить прекрасные варианты с удобными механизмами покупки», - сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Ранее она заявляла, что рынок на сегодня наводнен предложениями переоцененной вторичной недвижимости - есть предположение, что цена на нее расти не будет. А вот рынок первичной недвижимости, по ее словам, может заметно сжаться в количестве новых проектов.

Также эксперт отметила, что спрос на недвижимость достаточно высокий.

«В нашей стране спрос на жилье остается высоким - естественный и миграционный приросты населения положительные, что в целом говорит о положительной экономической ситуации внутри страны», - добавила Нина Лукьяненко.

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