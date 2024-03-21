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    18:10, 20 Март 2024 | GMT +6

    Покупать будем только казахстанские вагоны — Минтранспорта

    жд станция
    Фото: пресс-служба Генпрокуратура РК

    В Казахстане разрабатывается программа контейнеризации грузов и перевозок. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — На сегодня количество контейнеров, принадлежащих АО «КТЖ Экспресс», составляет 4 505 единиц (в том числе универсальных 20-футовых — 2 565 единиц, 40-футовых — 1 510 единиц, 45-футовых — 430 единиц). Министерством разрабатывается программа контейнеризации грузов и перевозок в рамках реализации концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства РК от 30 декабря 2022 года, — отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства. 

    Кроме того, в Министерстве транспорта отмечают, что «национальный управляющий холдинг «Байтерек» планирует обновить парк железнодорожных вагонов за счет средств Единого накопительного пенсионного фонда». 

    — Всего планируется закупить 100 пассажирских вагонов и 3 тысячи грузовых. Приобретаться будут вагоны, производимые только на казахстанских заводах. Это создаст условия для загрузки отечественных производств и создания дополнительных рабочих мест, — добавили в ведомстве. 

     

    Теги:
    Правительство РК КТЖ Железная дорога
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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