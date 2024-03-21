Покупать будем только казахстанские вагоны — Минтранспорта

В Казахстане разрабатывается программа контейнеризации грузов и перевозок. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодня количество контейнеров, принадлежащих АО «КТЖ Экспресс», составляет 4 505 единиц (в том числе универсальных 20-футовых — 2 565 единиц, 40-футовых — 1 510 единиц, 45-футовых — 430 единиц). Министерством разрабатывается программа контейнеризации грузов и перевозок в рамках реализации концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства РК от 30 декабря 2022 года, — отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Кроме того, в Министерстве транспорта отмечают, что «национальный управляющий холдинг «Байтерек» планирует обновить парк железнодорожных вагонов за счет средств Единого накопительного пенсионного фонда».