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Покрытые льдом новостройки в Костанае: в акимате прокомментировали инцидент

11 Декабря 2022, 11:41
Покрытые льдом новостройки в Костанае: в акимате прокомментировали инцидент

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах рассылаются фото квартир в новостройках микрорайона Кунай в Костанае, в которых прямо посередине комнаты с пола до потолка ледяные наросты. Акимат Костаная прокомментировал ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительство домов № 2, 3 (произошел порыв) в 21 квартале мкр. Кунай осуществлялось подрядной организацией ТОО «Марал Курылыс», в октябре договор с данной организацией расторгнут в виду неисполнения договорных обязательств, организация признана недобросовестным участником государственных закупок. На период определения новой подрядной организацией для завершения строительства, согласно заключенному договору, сохранность домов обеспечивается охранной фирмой «Нур Сакшы». При осмотре домов выявлено, что отопление запущено только в подвальной части. Протекание воды произошло из крана Маевского в системе отопления», - прокомментировали в акимате.

Отделом строительства города, как выяснилось, были приняты меры по устранению, работы по которым планируется завершить 13 декабря.

«Начата претензионная работа в отношении к охранной организации, не сообщившей о данном происшествии. В настоящее время объявлены государственные закупки на завершение работ по строительству данных домов, после определения подрядной организации все дефекты до заселения жильцов будут устранены», - отметили в горакимате.

Отмечается, что дома еще не приняты и не сданы в эксплуатацию. Жильцов в них нет.

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