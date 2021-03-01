Покрытую льдом косулю спасли на трассе в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На одной из трасс в Карагандинской области помогли косуле, глаза которой были залеплены снегом. Видео спасения животного опубликовано на Telegram-канале Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает МИА «Казинформ».

«Животное стояло на дороге. Его морда была полностью залеплена снегом. На помощь пришли проезжавший мимо водитель и его попутчик. Они очистили косулю от снежной корки. На еще одну замерзшую косулю авторы ролика наткнулись через полкилометра. Но помочь не получилось, она убежала», - говорится в описании к видео.





В социальных сетях пользователи пишут о том, что кадры были сняты 25 февраля на Денисовской трассе в Карагандинской области.

Напомним, на днях на Казахстан обрушился сильный антициклон.

1 марта в 8:15 в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения:

В Акмолинской области:

1. «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1353, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл. (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

2. «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км. 32-51, уч. с.Кабанбай-Батыра-гр.Карагандинской области.

В Актюбинской области:

1. «Самара-Шымкент» км. 776-965, уч. с.Ульке-п.Карабутак.

2. «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км. 92-257, уч. г.Эмба-г.Шалкар.

В Алматинской области:

1.«Ушарал-Достык» км. 83-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык (участок на реконструкции АБК «Автодор НС»).

В Восточно-Казахстанской области:

1.«Омск-Майкапчагай» км. 756-906, уч. г.Семей-г.Калбатау.

2.«Омск-Майкапшагай» км. 587-733, уч. гр.Павлодарской обл.-г.Семей.

3. «Семей-гр.РФ» км. 2-113, уч. г.Семей-гр.РФ

4. «Семей-Кайнар» км. 8-266, уч. г.Семей-с.Кайнар

5. «Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-198, уч. с.Герасимовка-г.Семей.

6. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 105-123, уч. г. Шемонаиха -гр.РФ.

7. «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 7-166, уч. с.Ушановское-г.Алтай.

8. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 36-102, уч. с.Предгорное-г.Шемонаиха.

9. «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15-105, уч. с.Белоусовка-г.Риддер

В Карагандинской области:

1. «Жезказган-Петропавловск» км. 65-252, уч. п.Жезды-гр.Костанайской обл.

2. «Екатеринбург-Алматы» км. 1492-1854, уч. г.Караганда-г.Балхаш.

3. «Кызылорда-Павлодар» км. 967-1135, уч. г.Караганда- гр.Павлодарской обл.

4. «Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара» км. 231-324. уч. пос. Ботакара-до гр. Павлодарской обл.

5. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217, уч. г.Караганда- г.Каркаралинск.

6.«Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау. (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

7. «Екатеринбург-Алматы» км. 1446-1457, г.Темиртау-г.Караганда.

8.«Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км. 51-266, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.

9.«Жезказган-Петропавловск» км. 24-65, уч. г.Сатпаев-п.Жезды.

10. «Кызылорда-Павлодар» км. 429-906, уч. г.Жесказган-п.Топар;

11. «Акчатау-Агадырь-Ортау» км. 0-195, уч. пос. Акчатау- пов. на с. Бидайык;

12. «Жайрем-Каражал-Атасу» км. 620-713 уч. кафе Самал-примыкание а/д Кызылорда-Павлодар, км. 0-83, 118-179.

13. «Бастау-Актау-Темиртау» км. 28-53, уч. г. Темиртау-ст. Нура

14. «Екатеринбург-Алматы» км. 1457-1503, уч. Северо-Восточный обход г. Караганды;

15. «Подъезд к г. Караганда» км. 0-16

В Костанайской области:

1.«Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, гр.Карагандиской обл.-г.Аркалык.

В Павлодарской области:

1. «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1206, уч. гр.Карагандинской обл. п.Шидерты.

2. «Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара» км. 138-231, с.Баянаул-гр.Карагандинской обл.

3. «Омск-Майкапшагай» км. 526-587, уч. с.Акку-гр.Восточно-Казахстанской обл.

В Северо-Казахстанской области:

1.«Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» км. 0-228, уч. с.Булаево- с.Рощинское.

С прохождением Северо-Западного циклона на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды – осадки, на востоке сильные осадки (дождь, снег).