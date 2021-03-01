Покрытую льдом косулю спасли на трассе в Карагандинской области
«Животное стояло на дороге. Его морда была полностью залеплена снегом. На помощь пришли проезжавший мимо водитель и его попутчик. Они очистили косулю от снежной корки. На еще одну замерзшую косулю авторы ролика наткнулись через полкилометра. Но помочь не получилось, она убежала», - говорится в описании к видео.
В социальных сетях пользователи пишут о том, что кадры были сняты 25 февраля на Денисовской трассе в Карагандинской области.
Напомним, на днях на Казахстан обрушился сильный антициклон.
1 марта в 8:15 в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения:
В Акмолинской области:
1. «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1353, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл. (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).
2. «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км. 32-51, уч. с.Кабанбай-Батыра-гр.Карагандинской области.
В Актюбинской области:
1. «Самара-Шымкент» км. 776-965, уч. с.Ульке-п.Карабутак.
2. «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км. 92-257, уч. г.Эмба-г.Шалкар.
В Алматинской области:
1.«Ушарал-Достык» км. 83-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык (участок на реконструкции АБК «Автодор НС»).
В Восточно-Казахстанской области:
1.«Омск-Майкапчагай» км. 756-906, уч. г.Семей-г.Калбатау.
2.«Омск-Майкапшагай» км. 587-733, уч. гр.Павлодарской обл.-г.Семей.
3. «Семей-гр.РФ» км. 2-113, уч. г.Семей-гр.РФ
4. «Семей-Кайнар» км. 8-266, уч. г.Семей-с.Кайнар
5. «Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-198, уч. с.Герасимовка-г.Семей.
6. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 105-123, уч. г. Шемонаиха -гр.РФ.
7. «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 7-166, уч. с.Ушановское-г.Алтай.
8. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 36-102, уч. с.Предгорное-г.Шемонаиха.
9. «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15-105, уч. с.Белоусовка-г.Риддер
В Карагандинской области:
1. «Жезказган-Петропавловск» км. 65-252, уч. п.Жезды-гр.Костанайской обл.
2. «Екатеринбург-Алматы» км. 1492-1854, уч. г.Караганда-г.Балхаш.
3. «Кызылорда-Павлодар» км. 967-1135, уч. г.Караганда- гр.Павлодарской обл.
4. «Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара» км. 231-324. уч. пос. Ботакара-до гр. Павлодарской обл.
5. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217, уч. г.Караганда- г.Каркаралинск.
6.«Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау. (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).
7. «Екатеринбург-Алматы» км. 1446-1457, г.Темиртау-г.Караганда.
8.«Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км. 51-266, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.
9.«Жезказган-Петропавловск» км. 24-65, уч. г.Сатпаев-п.Жезды.
10. «Кызылорда-Павлодар» км. 429-906, уч. г.Жесказган-п.Топар;
11. «Акчатау-Агадырь-Ортау» км. 0-195, уч. пос. Акчатау- пов. на с. Бидайык;
12. «Жайрем-Каражал-Атасу» км. 620-713 уч. кафе Самал-примыкание а/д Кызылорда-Павлодар, км. 0-83, 118-179.
13. «Бастау-Актау-Темиртау» км. 28-53, уч. г. Темиртау-ст. Нура
14. «Екатеринбург-Алматы» км. 1457-1503, уч. Северо-Восточный обход г. Караганды;
15. «Подъезд к г. Караганда» км. 0-16
В Костанайской области:
1.«Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, гр.Карагандиской обл.-г.Аркалык.
В Павлодарской области:
1. «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1206, уч. гр.Карагандинской обл. п.Шидерты.
2. «Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара» км. 138-231, с.Баянаул-гр.Карагандинской обл.
3. «Омск-Майкапшагай» км. 526-587, уч. с.Акку-гр.Восточно-Казахстанской обл.
В Северо-Казахстанской области:
1.«Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» км. 0-228, уч. с.Булаево- с.Рощинское.
С прохождением Северо-Западного циклона на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды – осадки, на востоке сильные осадки (дождь, снег).