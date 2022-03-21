Покрытая снегом площадь увеличилась в Казахстане до 61%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еженедельный гидрологический прогноз на период с 19 по 25 марта 2022 года представили синоптики Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Площадь территории Казахстана покрытая снегом, рассчитанная РГП «Казгидромет» по данным спутниковых снимков NASA, за период с 10 по 17 марта 2022 года, увеличилась с 52 % до 61%.

На основании недельного синоптического прогноза на 19-25 марта 2022 года, под влиянием ложбины циклона из районов Новой Земли на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируется снег, метель, порывистый ветер до 23-28 м/с, будут наблюдаться туманы, 23 марта на востоке республики ожидается сильный снег.

21-23 марта на западе Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, туманы. С прохождением атмосферных фронтов на юго-востоке, 22-25 марта на юге страны ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, 22 марта в Жамбылской области, 22-24 марта в Алматинской области в горных и

предгорных районах прогнозируется сильные осадки (дождь, снег), в связи с чем, в предгорных районах вышеуказанных регионов ожидается формирование склонового стока.

Весь период на юге Восточно-Казахстанской области, с середины периода на юге Карагандинской области дневные температуры будут достигать положительных значений 2-5 тепла.

Объемы накопленных влагозапасов по бассейнам равнинных рек Казахстана сложился следующим образом:

- по Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской, Костанайской областей увеличились в среднем от 15 до 43%;

На горных реках Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, паводковый сток, формируемых на территории страны, зависит от выпадения сильных осадков.

По горным рекам Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей данные по снегозапасам будут представлены в первых числах апреля 2022 года.