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    11:44, 21 Март 2022 | GMT +6

    Покрытая снегом площадь увеличилась в Казахстане до 61%

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еженедельный гидрологический прогноз на период с 19 по 25 марта 2022 года представили синоптики Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Площадь территории Казахстана покрытая снегом, рассчитанная РГП «Казгидромет» по данным спутниковых снимков NASA, за период с 10 по 17 марта 2022 года, увеличилась с 52 % до 61%.

    На основании недельного синоптического прогноза на 19-25 марта 2022 года, под влиянием ложбины циклона из районов Новой Земли на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируется снег, метель, порывистый ветер до 23-28 м/с, будут наблюдаться туманы, 23 марта на востоке республики ожидается сильный снег.

    21-23 марта на западе Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, туманы. С прохождением атмосферных фронтов на юго-востоке, 22-25 марта на юге страны ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, 22 марта в Жамбылской области, 22-24 марта в Алматинской области в горных и

    предгорных районах прогнозируется сильные осадки (дождь, снег), в связи с чем, в предгорных районах вышеуказанных регионов ожидается формирование склонового стока.

    Весь период на юге Восточно-Казахстанской области, с середины периода на юге Карагандинской области дневные температуры будут достигать положительных значений 2-5 тепла.

    Объемы накопленных влагозапасов по бассейнам равнинных рек Казахстана сложился следующим образом:

    - по Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской, Костанайской областей увеличились в среднем от 15 до 43%;

    На горных реках Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, паводковый сток, формируемых на территории страны, зависит от выпадения сильных осадков.

    По горным рекам Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей данные по снегозапасам будут представлены в первых числах апреля 2022 года.


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