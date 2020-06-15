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Покров республиканских трасс проверили в Костанайской области

15 Июня 2020 14:20
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Покров республиканских трасс проверили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации проекта «Сапалы жол - адалдық алаңы» департамент Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области совместно с Национальным центром качества дорожных активов провели проверку дорожного покрова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Под надзором был средний ремонт республиканской трассы «Екатеринбург-Алматы». По данной трассе протяженность среднего ремонта составил 50 км.

«С начала строительного сезона инженерами по строительству Национального центра качества дорожных активов с данного участка было отобрано 6 проб инертных материалов. По результатам испытаний данных материалов даны рекомендации учитывать несоответствие зернового состава одной фракций, после испытания отсева были не соответствия, после данных нареканий подрядная компания заменила материал на более качественный. Далее было отобрано три смеси асфальтобетона, из которых две пробы не соответствуют, одна проба подходит под стандарты строительства. Также проба битума подходит под все требования», - объяснил директор Национального центра дорожных активов по Костанайской области Алшинбаев Абылайхан.

Данная работа будет продолжена на системной основе, ежемесячно будут инспектироваться два объекта. Строительные объекты будут под строгим контролем Национального центра качества дорожных активов области и проектного офиса «Адалдық алаңы».

Ранее сообщалось, что до конца года Центр качества проведет инструментальный мониторинг 4665 км дорог и оценку фактического состояния автомобильных дорог республиканского значения.




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#Костанайская область   #Транспорт  
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