Покосившаяся опора LRT в Астане: министр транспорта высказался о безопасности

В ходе брифинга министр транспорта РК Марат Карабаев высказался о покосившейся опоре LRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Во-первых, нужно выяснить, почему опора покосилась. Может быть, опора не до конца построена. Может быть, не построив до конца, ее поставили. Во-вторых, чтобы полностью обеспечить безопасность, проводятся несколько экспертиз. Когда речь идет о безопасности, гарантию дают не только казахстанские, но и иностранные компании, - прокомментировал на брифинге Марат Карабаев.

Министр транспорта добавил, что компания, которая занимается строительством LRT, работает не только в Казахстане.

- Конечно, безопасность – это главный вопрос. Мы всегда держим эту проблему на контроле. Но это не говорит о том, что опоры построены некачественно. Строительство LRT было заторможено несколько лет. То есть, полностью не завершено, работа еще проводится, - добавил он.

Напомним, недавно в Астане покосилась одна из опор LRT. Тогда выяснилось, что одна опора не соответствует проекту. По этой причине подрядчик сносит указанную опору. Затем опора будет построена вновь. Сообщалось, что расходы будут возмещены за счет генерального подрядчика.