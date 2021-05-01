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    Покоривший TikTok учитель химии стал победителем проекта «100 новых лиц Казахстана»

    1 Мая 2021, 17:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28-летний Улан Усенов - учитель химии из Алматы. Он начал объяснять школьный материал через японское аниме «Наруто» и стал популярным в социальной сети TikTok. Такой креативный подход к обучению сложных тем сделал его победителем проекта «100 новых лиц Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Улан 6 лет работает учителем химии. Сейчас у него 240 тысяч подписчиков в социальных сетях, это и взрослые, и дети, которые полюбили сложный предмет благодаря новой методике. Также он своими видео доказал, что в социальных сетях может стать популярным образовательный, экспертный контент. Его видео стали популярными благодаря тому, что он легко, интересно и доступно объясняет прикладную науку, благодаря чему детям легче освоить новую тему. Улан проводит аналогии с миром аниме и реакциями в химии. Также учитель пытается передавать знания, читая рэп о сложных химических процессах. В дальнейшем он планирует показывать в TikTok лабораторные опыты.

    «Было очень неожиданно. Даже не думал, что за меня кто-то будет голосовать. Но очень рад тому, что меня поддержали. Перед выступлением немножко волновался, но все же выступил хорошо», - поделился победитель проекта.

    О том, как ему пришла идея снимать уроки в TikTok, Улан ответил, что все началось с карантина.

    «В итоге начал разбирать сложные, экзаменационные вопросы и задачи по химии. Моим ученикам нравится такой подход к обучению, но я никого не заставляю смотреть мои видео. Например, не у всех могут совпадать интересы. Многие оставляют положительные комментарии», - рассказал учитель химии.

    По его словам, после моментальной минуты славы, поступали разные предложения от учебных заведений, в том числе и престижных.

    «Конечно же, пишут, зовут. Отказываюсь, благодарю за предложения, потому что в своей родной школе, где работаю, чувствую себя хорошо и свободно. Коллектив меня поддерживает. Могу творить здесь. Очень рад тому, что министр образования, сам Глава государства обратил внимание на то, что я пытался донести. Если понаблюдать за ребенком, замечаешь, что у него очень много переживаний. Когда давят на ребенка, ничего хорошего из этого не выйдет. Самое важное - душевное состояние детей», - заключил учитель химии Улан Усенов.

    Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» и отметил, что они своим талантом сумели завоевать признание народа и внесли вклад в развитие государства. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Лица Казахстана 100 новых лиц Казахстана Общество
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