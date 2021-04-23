Покорившая Эверест Мария Ауэзова вернулась в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая в мире женщина, покорившая базовый лагерь Эвереста без обеих ног, жительница столицы Мария Ауэзова, сегодня прибыла в Нур-Султан. В международном аэропорту ее встречали бурными аплодисментами и поздравлениями представители столичного управления спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Нелёгкий путь Марии начался шесть лет назад, когда спортсменка лишилась обеих ног, было нелегко принять себя, но девушка не сдавалась. Первой астанчанке покорилась вершина Борового. Теперь же ей удалось дойти до базового Легера Эвереста и покорить высоту 5364 м.

Увидев в аэропорту встречающую делегацию, Мария не скрывала радости: «Я очень счастлива, что именно мы – казахстанцы - сделали это! Если я хотя бы одного человека замотивирую, то это для меня уже победа. Я рада! Для меня счастье вернуться домой. Я счастлива, ребята!»

Спортсменка рассказала, что полгода готовилась к покорению горной вершины и даже сбрасывала лишний вес.

«После первой вершины в Боровом, я поняла, что эта тема меня затянула. Мы пошли дальше, покорили Лысую гору, поднялись на Синюху. И потом решили, что нужно поехать куда-то повыше. Полтора года ушло только на подготовку. Родные и близкие очень переживали. Все-таки высота, да и сложно человеку в таком положении, как я, передвигаться. Там галька, навоз, песок. Где-то можно было проехать на коляске, где нельзя – проходила сама, где-то ребята помогали. Все в комплексе. Командная работа дала свой результат. В целом мы справились хорошо, за 10 дней. Ближе к 5 тысячам метров, начала немного чувствоваться горная болезнь. Но все быстро прошло. Все благодаря профессионализму и командной работе. Увидев меня, непальцы были поражены: «Вы что делаете? Это вообще нереально сделать. Нет. Не надо! Нельзя! Это опасно!». Они нас отговаривали и очень переживали. Я благодарна этой стране, нас очень хорошо приняли и помогли», — рассказала Мария.

Напомним, жительница столицы Мария Ауэзова совершила восхождение на базовый лагерь Эвереста. Она оказалась первой в мире девушкой без ног, покорившей Эверест.



