Поклонники из шести стран встретили Димаша Кудайбергена в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген прилетел в Беларусь, где совсем скоро состоится долгожданный фестиваль искусств «Славянский базар». Артист поделился впечатлениями от долгожданной встречи с поклонниками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Атмосфера во время встречи была очень теплая и светлая: было видно, что и Димаш, и поклонники его творчества очень соскучились друг по другу за время разлуки в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В национальном аэропорту «Минск» Димаша встречали белорусские поклонники, которые поддерживают его еще с 2015 года, когда артист выиграл Гран-при на «Славянском базаре», что сыграло огромную роль в его творческой карьере.

Помимо белорусских поклонников, Димаша также встретили Dears из Казахстана, России, Болгарии, Швеции и Швейцарии.

«Это была удивительно душевная встреча. Димаш всегда с теплотой отзывался о Беларуси. Мы невероятно счастливы вновь встретить нашего любимого артиста здесь», – поделились участники фан-клуба DimashDearsBelarus.

Сам артист также не скрывал своей радости от долгожданной встречи с Dears: «Я безумно рад вновь вернуться в Беларусь! Из-за того, что сейчас встречи с Dears очень редкие, каждая из них дорога для меня. Несмотря на ночной перелёт, я буквально вновь зарядился энергией, едва увидел моих Dears. Сейчас с нетерпением жду начала фестиваля. Надеюсь, все получат много хороших впечатлений, и этот «Славянский базар» останется в сердце каждого надолго!»

Приятным сюрпризом стала статуэтка, которую поклонники подарили певцу. Под разными ракурсами она складывается в слова «Dimash», «Dears» и «We’re one».

Уже завтра, 15 июля, в Витебске состоится пресс-конференция с участием Димаша, а в 20:30 того же дня начнется торжественное открытие XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».