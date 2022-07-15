Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Поклонники из 36 стран мира купили билеты на концерт Димаша Кудайбергена
15 Июля 2022 22:54

Поклонники из 36 стран мира купили билеты на концерт Димаша Кудайбергена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 июля стартовали продажи билетов на первый сольный концерт казахстанского певца Димаша Кудайбергена. За первые 15 минут билеты на шоу приобрели поклонники артиста из 36 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

В своем официальном Instagram -аккаунте Димаш поблагодарил фанатов, поделившись, что с нетерпением ждет их в своей родной стране.

«После моего анонса о старте продаж билетов, Dears из 36 стран мира приобрели их за первые 15 минут. Сегодня начался второй день продаж! Я надеюсь, что будет еще больше гостей. Спасибо большое за вашу поддержку. Я вас всех очень люблю! Увидимся в Алматы 23 сентября! Добро пожаловать в Казахстан!», - написал артист.

Концерт Димаша «Stranger» пройдет 23 сентября 2022 года в 20:00 по времени Нур-Султана на Центральном стадионе города Алматы.


Новости по теме
Объем услуг в области творчества, искусства и развлечений достиг рекордных 12 млрд тенге в РК
Парад контрабасов пройдет в «Астана Опера»
Масштабный open air впервые устроили в Кокшетау
Читайте также
Категории людей, имеющих право на бесплатный санаторный отдых, расширили в Атырау
Бытовое насилие в отношении детей выросло на 15% в Казахстане
Минкультуры не запрещало показ мультфильма «Базз Лайтер» в Казахстане - Даурен Абаев
Назначения и выплаты казахстанцы будут получать в проактивном формате с 1 января 2023 года
Алинур Хамзин стал лауреатом на Славянском базаре
Рост младенческой смертности связан с состоянием здоровья матерей - глава Минздрава РК
Резкого роста абортов в Казахстане не наблюдается - Минздрав
Будет ли Казахстан закрывать границы в связи с увеличением заболеваемости КВИ
Популярное
1 Очередная кормушка для чиновников – экономист о системе ОСМС
2 Казахстанцам рекомендуют покупать уголь заранее
3 Коронавирусом заболели 1257 человек в Казахстане
4 Неблагоприятные метеоусловия 15 июля ожидаются в трех городах Казахстана
5 Глава государства провел заседание Совета безопасности

Лента новостей

Архив