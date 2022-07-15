15 Июля 2022 22:54

Поклонники из 36 стран мира купили билеты на концерт Димаша Кудайбергена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 июля стартовали продажи билетов на первый сольный концерт казахстанского певца Димаша Кудайбергена. За первые 15 минут билеты на шоу приобрели поклонники артиста из 36 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

В своем официальном Instagram -аккаунте Димаш поблагодарил фанатов, поделившись, что с нетерпением ждет их в своей родной стране.

«После моего анонса о старте продаж билетов, Dears из 36 стран мира приобрели их за первые 15 минут. Сегодня начался второй день продаж! Я надеюсь, что будет еще больше гостей. Спасибо большое за вашу поддержку. Я вас всех очень люблю! Увидимся в Алматы 23 сентября! Добро пожаловать в Казахстан!», - написал артист.

Концерт Димаша «Stranger» пройдет 23 сентября 2022 года в 20:00 по времени Нур-Султана на Центральном стадионе города Алматы.