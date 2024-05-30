Поклонники Димаша открыли библиотеку в сельской школе в Малайзии

В честь 30-летия Димаша Кудайбергена фан-клуб казахстанского артиста в Малайзии преподнес значимый подарок – библиотеку для учеников местной сельской школы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.

Проект получил название «Оазис Знаний». Его цель — оснастить новую библиотеку необходимыми книгами, учебными материалами и оборудованием, чтобы улучшить условия обучения для школьников и местных жителей.

В сотрудничестве с министерством образования Малайзии и при поддержке Посольства Казахстана в Малайзии, члены фан-клуба и их друзья спонсировали открытие новой библиотеки. В библиотеку были переданы книги, учебные материалы, мебель и оборудование, включая Smart TV и проектор. Особое внимание уделено многоязычным учебным материалам: книги на малайском, немецком, испанском, русском, японском, английском, китайском, арабском, корейском и французском языках.

Фото: dimashnews

Проект был реализован благодаря поддержке 48 спонсоров и участию 12 волонтеров, которые приехали из разных частей Малайзии и потратили 4 дня на покраску, ремонт и оснащение библиотеки. Школа SK Malinsau, Ранау, является образовательным учреждением для около 250 учеников в возрасте от 6 до 12 лет из 8 близлежащих деревень и играет важную роль в объединении местного сообщества.

Церемония передачи состоялась во время школьной линейки. Администратор фан-клуба Dimash Malaysian Dears, Сяйдатул Сабила Азва Мохд Али, передала библиотеку помощнику администратора школы Амату Копонгу в присутствии членов фан-клуба, учителей и учеников школы.

Фото: dimashnews