Поклонники Димаша и студенты в Китае болеют за сборную Казахстана на Азиаде
На XIX Азиатских играх, проходящих в Ханчжоу, казахстанские спортсмены пользуются большой популярностью у местных болельщиков. Нашу сборную поддерживают студенты, обучающиеся в Китае, а также местные любители спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
Я видел выступления казахстанских дзюдоистов. Они выступили хорошо. Знаю, что в Казахстане также проходят крупные международные мероприятия. Я в курсе, что в 2017 году у вас прошла выставка ЭКСПО, - сказал житель Ханчжоу Дэн Юэ.
Среди волонтеров, находящихся на Азиаде, также есть много желающих поддержать казахстанских спортсменов. Большинство из них являются поклонниками Димаша Кудайбергена. Помимо молодежи, казахстанцам очень рады и люди постарше, следящие за творчеством Димаша.
Да, я знаю этого певца (Димаша), видел на концерте, очень круто! Спасибо спортсменам и болельщикам из Казахстана за то, что они приехали издалека и приняли участие в Азиаде. Это свидетельство любви к своей стране и спорту,- считает Лю Пэньчжань, прибывший из Пекина в Ханчжоу, чтобы посмотреть Азиатские игры.