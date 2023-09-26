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    14:33, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Поклонники Димаша и студенты в Китае болеют за сборную Казахстана на Азиаде

    Поклонники Димаша и студенты в Китае болеют за сборную Казахстана на Азиаде
    Фото: кадр из видео

    На XIX Азиатских играх, проходящих в Ханчжоу, казахстанские спортсмены пользуются большой популярностью у местных болельщиков. Нашу сборную поддерживают студенты, обучающиеся в Китае, а также местные любители спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    Я видел выступления казахстанских дзюдоистов. Они выступили хорошо. Знаю, что в Казахстане также проходят крупные международные мероприятия. Я в курсе, что в 2017 году у вас прошла выставка ЭКСПО, - сказал житель Ханчжоу Дэн Юэ.

    Среди волонтеров, находящихся на Азиаде, также есть много желающих поддержать казахстанских спортсменов. Большинство из них являются поклонниками Димаша Кудайбергена. Помимо молодежи, казахстанцам очень рады и люди постарше, следящие за творчеством Димаша.

    Да, я знаю этого певца (Димаша), видел на концерте, очень круто! Спасибо спортсменам и болельщикам из Казахстана за то, что они приехали издалека и приняли участие в Азиаде. Это свидетельство любви к своей стране и спорту,- считает Лю Пэньчжань, прибывший из Пекина в Ханчжоу, чтобы посмотреть Азиатские игры.

     

    Теги:
    Общество Димаш Кудайберген Спорт Азиатские игры Китай
    Автор
    Ринат Дусумов
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