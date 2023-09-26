Поклонники Димаша и студенты в Китае болеют за сборную Казахстана на Азиаде

На XIX Азиатских играх, проходящих в Ханчжоу, казахстанские спортсмены пользуются большой популярностью у местных болельщиков. Нашу сборную поддерживают студенты, обучающиеся в Китае, а также местные любители спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Я видел выступления казахстанских дзюдоистов. Они выступили хорошо. Знаю, что в Казахстане также проходят крупные международные мероприятия. Я в курсе, что в 2017 году у вас прошла выставка ЭКСПО, - сказал житель Ханчжоу Дэн Юэ.

Среди волонтеров, находящихся на Азиаде, также есть много желающих поддержать казахстанских спортсменов. Большинство из них являются поклонниками Димаша Кудайбергена. Помимо молодежи, казахстанцам очень рады и люди постарше, следящие за творчеством Димаша.