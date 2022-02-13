Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поклонница прославленного певца Димаша Кудайбергена из Индонезии представила свой собственный казахский национальный костюм ручной работы. Девушка поделилась, что на его создание ее вдохновила уникальная культура Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Поклонница Димаша из индонезийского фан-клуба Dimash Indonesian Dears, Кики Чан, уже на протяжении долгого время увлекается интересным хобби – косплеем. Своими руками девушка создает костюмы любимых персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме или манги.

Однажды к Кики Чан пришла идея создать свой собственный костюм в казахском национальном стиле. С самого детства девушка увлекается культурой, с большим интересом открывая для себя традиции и обычаи народов разных стран мира.

«Димаш всегда с большой любовью относится к культуре своей родной страны. Лично для меня культура Казахстана настолько прекрасна и уникальна, что мне было очень интересно примерить традиционный казахский костюм, либо попробовать сыграть на каком-нибудь национальном музыкальном инструменте. Красота Казахстана захватила мое сердце и сердца всех Dears по всему миру», — рассказала Кики Чан.

Над созданием костюма Кики Чан работала очень тщательно и трепетно. Девушка пересмотрела очень много идей, подбирала материалы, пока наконец не выбрала желаемую концепцию.

Это был образ казахской девушки в плаще, на котором изображен казахстанский флаг. Также, в концепции присутствует пушистый белый мех, олицетворяющий холодный и снежный климат Казахстана и национальный орнамент.

«Флаг и орнамент я очень тщательно вышивала бисером. И сейчас готовую мантию ношу с большим уважением, ведь флаг – символ страны. Я очень горжусь тем, что могу представить казахскую культуру, таким образом выражая дружбу между Индонезией и Казахстаном. Вот почему я была так рада начать создание этого костюма», — поделилась Кики Чан.