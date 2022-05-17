17 Мая 2022 21:02

Покинувший место службы солдат-срочник явился в полицию

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Служебное расследование проводится по факту самовольного оставления места службы солдатом-срочником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс».

Военнослужащий воинской части 6656 рядовой Адилбеков Б.Б. самостоятельно прибыл в опорный пункт полиции города Актау 17 мая 2022 года около 07.15 часов.

Ранее сообщалось, что солдат-срочник 14 мая во время несения патрульно-постовой службы не прибыл на место сбора и убытия войсковых нарядов в воинскую часть, самовольно покинув место службы в неизвестном направлении.

Рядовой Адилбеков Б.Б. встретился со своими родителями. Обстоятельства произошедшего выясняются.