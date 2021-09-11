Показывает ли свою эффективность закон о мирных собраниях - ответ Ерлана Карина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько эффективен закон о мирных собраниях? На данный вопрос ответил помощник Президента РК Ерлан Карин, поделившийся анализом эффективности закона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Ерлан Карин, одна из самых крупных инициатив Президента в рамках первого пакета политических реформ - принятие совершенно нового закона о мирных собраниях.

«В Казахстане до этого был закон о мирных собраниях, который был принят в 1995 году. Согласно этому закону у нас был принцип разрешительной процедуры, то есть инициаторы должны были получить разрешение. В определенный момент данная правовая норма позволяла регулировать общественные процессы. Но, учитывая активизацию общественных процессов, общественной жизни в стране, появления новых общественных групп и требований, появилась необходимость ввести определенного рода изменения. Президент предложил не просто внести небольшие изменения в закон, а полностью перезагрузить норму и принят совершенно новый закон», - рассказал Ерлан Карин в ходе обсуждения пакета политических реформ с резервистами, прошедшего в Нур-Султане.

Он напомнил участникам что проект закона сразу был разработан уполномоченным органом, а через месяц он уже был вынесен на общественное обсуждение. Законопроект, как добавил помощник Главы государства, проходил все этапы обсуждения на разных дискуссионных площадках, после был внесен в Парламент.

«Несмотря на введение карантинного режима, обсуждения не прекращались, они сразу перешли на онлайн-режим. Только по отдельным нормам обсуждения каждый день длились по 4-5 часов. Очень важно, чтобы в обсуждениях также принимали участие сами общественники. Когда возникали споры и дискуссии по отдельным нормам, они быстро корректировались с учетом самих общественников. Тот проект который зашел и тот проект, который вышел - уже заметно отличался», - считает Е. Карин.

Также Ерлан Карин поделился анализом эффективности действующего закона по стране.

«Мы недавно провели обзор действия этого закона. Хотели посмотреть, как поменялась ситуация с июня 2020 года по июнь 2021 года - в течение одного года действия закона. Мы подняли всю статистику - до принятия и после. Что интересно? Если до 2020 года до принятия закона по стране проходило например 10 митингов, самый пик - 30 митингов в год, то за один год действия нового закона - с июня 2020 года по 2021 год в стране имели место более 500 мирных собраний, пикетов, шествий и демонстраций. Новый закон все-таки дал эффект, дал возможность гражданам выражать свои позиции, ставить свои требования», - пояснил к участникам обсуждения спикер.

«Причем мы посмотрели по всем регионам, мы посмотрели какого рода тематика поднималась. Тоже широкий спектр вопросов поднимались на мирных собраниях, начиная с вопроса экологии до проведения политреформ, освобождения политзаключенных и так далее. Все активные общественные группы имели возможность высказать свои позиции, озвучить свои требования. Этот закон работает», - подчеркнул помощник Президента.

Ерлан Карин также рассказал участникам, напомнив, что согласно новому закону Казахстан перешел с разрешительного на уведомительный порядок, то есть инициатор митинга сразу направляет уведомление. Также были определены формы проведения - митинги, пикеты, мирные собрания, шествия и другие.

Ранее Ерлан Карин во время встречи рассказал о важности проведения политических реформ в стране.