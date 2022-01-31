Показатели заболеваемости КВИ резко снизились в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области резко снизились показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки 30 января было зарегистрировано всего 78 новых случаев, тогда как 27 января было выявлено 479 случаев. Об этом сегодня рассказали представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля и управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки 30 января зарегистрировано 78 новых случаев, в том числе 61 случай среди взрослых, 15 случаев среди детей до 14 лет, среди подростков - 2 случая. Репродуктивность за 5 дней составила 0,872. Наблюдается снижение недельных показателей заболеваемости. Так, за 2 неделю было зарегистрировано 1471 случай, за 3 неделю - 3020 случаев, за прошлую 4 неделю - 2622 случая», - сказал заместитель руководителя ДСЭК Мухтар Сербаев.

Среди школьников, по словам Сербаева, с начала учебного года было выявлено всего 1544 случая КВИ, среди студентов вузов - 44, среди студентов ссузов - 103 случая, среди воспитанников детсадов - 231 случай.

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Бекболата Избасарова, в инфекционных стационарах находятся 294 пациента.

«В инфекционных стационарах находится 294 пациента, в реанимации - 21. Шесть человек подключены к ИВЛ, 13 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. 434 ребенка под наблюдением, из них 25 человек на стационарном лечении. 255 беременных с КВИ под наблюдением, 30 - на стационарном лечении, под домашним наблюдением находятся 6584 актюбинца», - отметил Б.Избасаров.

На сегодняшний день, по словам Избасарова, в регионе 1 компонент вакцины получили 389253 человек, второй компонент - 365042 жителей. Ревакцинировано более 65 тысяч человек. Вакцину Pfizer получили 11112 человек, в том числе 7103 детей в возрасте 12-17 лет, 3334 кормящих и 685 беременных женщин.

Как сообщалось ранее, Актюбинская область находится в «красной» зоне с 13 января.