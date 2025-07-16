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    14:11, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Показатели заболеваемости корью и коклюшем снизились в Казахстане

    Эпидемиологическая ситуация по итогам шести месяцев остается на стабильном уровне, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК. Об этом передает агентство Kazinform.

    диспансер
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    — Достигнуто снижение заболеваемости по 31 инфекции, в том числе корью — в 12,1 раза, коклюшем в 6,8 раза, вирусным гепатитом А — в 2,4 раза, коронавирусной инфекцией — в 2,1 раза, лямблиозом — на 30%, аскаридозом — на 20%», — отметили в комитете.

    Кроме того, за отчетный период не зарегистрированы случаи по 24 инфекционным заболеваниям, в том числе: чума, холера, дифтерия, полиомиелит, брюшной тиф, паратиф.паратиф.

    В рамках национального календаря профилактических прививок против кори привито более 336 тысяч детей, а против коклюша — свыше 480 тысяч детей. Охват вакцинацией находится в пределах рекомендованных показателей.

    Также, как отмечают эпидемиологи, одним из приоритетов национальной программы иммунизации остается вакцинация против вируса папилломы человека. В рамках плановой иммунизации девочек в возрасте от 11 до 13 лет первый этап вакцинации на сегодня прошли 148 444 девочки, второй этап — 86 745 девочек.

    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Общество Статистика Минздрав РК
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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