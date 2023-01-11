Показатели оптовой торговли в РК бьют рекорды: почти 31 трлн тенге за неполный год

11 Января 2023, 09:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объём оптовой торговли в ноябре 2022 года составил рекордные 3,7 трлн тенге — на 24,9% больше в стоимостном выражении, чем в ноябре 2021 года (ИФО — 111,8%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Наивысшие показатели оптовых продаж традиционно приходятся на декабрь. Так, ранее самые высокие показатели месячного объёма оптовых продаж были зафиксированы в декабре 2019-го и 2021 годов: 3,7 трлн и 3,5 трлн тенге соответственно. Таким образом, учитывая внушительные показатели ноября 2022 года, декабрь может поставить новый рекорд.

В целом за январь–ноябрь 2022 года объём оптовой торговли достиг 30,6 трлн тенге — на 20,8% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021-го (ИФО — 106%). Удельный вес оптовой торговли за январь–ноябрь 2022 года составил 69,1% от общего объёма внутренней торговли, против 68,5% годом ранее.

В структуре оптовой торговли традиционно преобладали непродовольственные товары и товары производственно-технического назначения: 24,4 трлн тенге за 11 месяцев 2022 года — на 16,6% больше в деньгах по сравнению с январём–ноябрём 2021-го (ИФО — 103,9%). При этом годовой рост объёмов в сфере торговли продовольственными товарами в стоимостном выражении составил сразу 40,7%, до 6,2 трлн тенге (ИФО — 120,1%).

На долю частных и иностранных компаний в общем объёме оптовой торговли пришлось 99,7%, или 30,5 трлн тенге за январь–ноябрь 2022 года. Из них объём торговли частных предприятий составил 19,7 трлн тенге, иностранных предприятий — 10,8 трлн тенге.

На государственные предприятия пришёлся лишь 91 млрд тенге из общего объёма оптовых продаж.