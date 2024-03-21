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    05:17, 21 Март 2024 | GMT +6

    Показатели изменения климата достигли рекордных уровней в 2023 году - ВМО

    наводнение
    Фото: Фото ВПП/С.А.Махмуд

    Согласно новому докладу Всемирной метеорологической организации, 2023 год c большим отрывом стал самым теплым за всю историю наблюдений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр новостей ООН.

    В очередной раз были побиты рекорды по объему парниковых газов, приземным температурам, теплосодержанию и закислению океана, повышению уровня моря, сокращению морского ледяного покрова в Антарктике и отступлению ледников.

    Волны тепла, наводнения, засухи, лесные пожары и усиливающиеся тропические циклоны стали причиной страданий и хаоса. Экономический ущерб от экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий оценивается в миллиарды долларов.

    Средняя глобальная приземная температура в 2023 году на 1,45 градуса Цельсия (с погрешностью ± 0,12 градуса Цельсия) превысила доиндустриальный показатель. В ВМО также сообщают, что минувшее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений.

    — Тревогу вызывают все показатели… Некоторые значения не просто бьют рекорды, они их сокрушают. И изменения происходят все быстрее, — сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    Антониу Гутерриш
    Фото: ООН

    — Никогда еще мы не были так близки, пусть и на временной основе, к нижнему порогу (потепления) в 1,5 градуса Цельсия, установленному Парижским соглашением по изменению климата. Сообщество ВМО подает всему миру красный сигнал тревоги, — заявила глава ВМО Селеста Сауло.

    Теги:
    Наука Климат ООН Экология Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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