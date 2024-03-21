Показатели изменения климата достигли рекордных уровней в 2023 году - ВМО

Согласно новому докладу Всемирной метеорологической организации, 2023 год c большим отрывом стал самым теплым за всю историю наблюдений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр новостей ООН.

В очередной раз были побиты рекорды по объему парниковых газов, приземным температурам, теплосодержанию и закислению океана, повышению уровня моря, сокращению морского ледяного покрова в Антарктике и отступлению ледников.

Волны тепла, наводнения, засухи, лесные пожары и усиливающиеся тропические циклоны стали причиной страданий и хаоса. Экономический ущерб от экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий оценивается в миллиарды долларов.

Средняя глобальная приземная температура в 2023 году на 1,45 градуса Цельсия (с погрешностью ± 0,12 градуса Цельсия) превысила доиндустриальный показатель. В ВМО также сообщают, что минувшее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений.

— Тревогу вызывают все показатели… Некоторые значения не просто бьют рекорды, они их сокрушают. И изменения происходят все быстрее, — сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Фото: ООН