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Показатели импорта в РК будут зависеть от динамики мировой инфляции – Нацбанк РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Апреля 2022, 14:55
Показатели импорта в РК будут зависеть от динамики мировой инфляции – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О влиянии геополитической ситуации на показатели импорта в текущем году в РК рассказал директор департамента платежного баланса Национального банка РК Азат Ускенбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«Россия является одним из основных торговых партнеров Казахстана. Ее доля в импорте 2021 года составила 42% (в среднем за последние 5 лет – 38%). Как сильно изменится импорт в текущем году будет зависеть от различных факторов, включающих в себя размеры и продолжительность санкций, динамику мировой инфляции, возможности быстрой переориентации на иные логистические цепочки, покупательскую способность населения, внутренние запреты России на вывоз определенных товарных групп», - говорит Азат Ускенбаев.

В прошлом году большие объемы импорта составили российские автомобили и их комплектующие. Однако на сегодняшний день мы наблюдаем приостановку работы автомобильных заводов в РФ ввиду санкционных ограничений, что безусловно повлияет и на наш рынок. Другим примером является запрет России на экспорт сахара. Кроме прочего, часть товаров, импортируемых из зарубежных стран, доставлялась к нам через территорию России. Здесь еще нужно учитывать темпы инфляции у нашего северного соседа, которые будут повышать стоимость российских товаров.

«Все будет зависеть от обменного курса, инфляционного дифференциала между двумя странами, ситуации с логистическими цепочками и от того как будет дальше развиваться ситуация с запретами на вывоз определенных товаров из России. Полагаю, что во время предварительной оценки платежного баланса за первый квартал 2022 года, которую мы опубликуем в конце апреля, у нас уже будет более развернутый ответ на данный вопрос», - проинформировал спикер.

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