Показатель заболеваемости превышает критический уровень в некоторых районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие две недели заболеваемость COVID-19 возросла на 14%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил о нестабильной эпидемиологической ситуации. За две недели зарегистрировали 2 106 новых случаев инфицирования.

В Акжарском районе за две недели заболеваемость возросла в 2,2 раза, Тайнышинском – 1,6 раза, Айыртауском – 1,3 раза, в Аккайынском – в 1,2 раза, Кызылжарском – 1,1 раза, в Петропавловске – в 1,3 раза.

«Репродуктивное число превышает 1, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней составляет 200,7. Это один из самых высоких показателей по стране. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, область в течение месяца находится в «красной» зоне. При этом показатель заболеваемости за последнюю неделю превышает критические 200 на 100 тысяч в Жамбылском районе - 441,2, Аккайынском - 311,3, М. Жумабаева - 284,6, Мамлютском - 274,2, Шал акына - 271,1, Кызылжарском - 263,2, Есильском - 242,9, Айыртауском - 208,5», - сообщил А.Жуматаев.

По его словам, в 43% случаев заражение коронавирусом произошло при посещении мест массового скопления людей, в том числе объектов торговли, общественного питания, почты, банков и ЦОНов. В 24,6% - в семье, в 19% - проезд в общественном транспорте, в 9,7% - при проведении массовых мероприятий, в том числе по месту проживания, в 2% заражение произошло по месту работы и в 1,7% во время поездок за пределы и внутри области.