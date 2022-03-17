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    11:37, 17 Март 2022 | GMT +6

    Показатель заболеваемости ОРВИ вырос в 3,6 раза в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане показатель заболеваемости ОРВИ вырос в 3,6 раза. Об этом сообщила заместитель главы департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан Жанна Пралиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день в столице, как и в других городах Республики Казахстан, грипп и ОРВИ остаются одной из самых часто регистрируемых заболеваний.

    В эпидемическом сезоне 2021-2022 годов (с 1 октября 2021 года по 17 марта 2022 года) среди населения города Нур-Султан зарегистрировано 78 414 случаев острых респираторных вирусных инфекций, показатель на 100 тысяч населения составил 6352,8, что выше показателя аналогичного периода прошлого года в 3,6 раза (20 101 случаев, показатель на 100 тысяч - 1 739,9).

    «Из общего числа ОРВИ, зарегистрированного с начала эпидемического сезона (с 1 октября 2021 года по 17 марта 2022 года), зарегистрировано 88 случаев гриппа, интенсивный показатель составил 7,1 из них среди детей до 14 лет - 55 случаев гриппа с показателем 15,1 (грипп типа А (H3N2)-87 сл., типа В – 1 сл.). У лиц с положительными результатами на грипп COVID-19 не выявлен. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года заболеваемость гриппом уменьшилась в 1,7 раза (2020 год - 139 случаев гриппа, интенсивный показатель - 12,03 и среди детей до 14 лет - 63 случаев, интенсивный показатель - 5,4)», - отметила Жанна Пралиева.

    В связи с этим, департамент санитарно-эпидемиологического контроля столицы напоминает о правилах защиты от ОРВИ и гриппа:

    - Прикрывайте нос салфетками, когда чихаете и кашляете.

    - Немедленно выбрасывайте использованные салфетки.

    - Чихайте и кашляйте в локоть, если салфетки нет.

    - Регулярно мойте руки с мылом не менее 20 секунд или протирайте их спиртосодержащим средством для обработки рук.

    - Не трогайте глаза, нос, рот немытыми руками.

    - Избегайте объятий рукопожатий и поцелуев при встрече, в период эпидемии.

    - Избегайте мест массового скопления людей или сократите время пребывания в них.

    - Укрепляйте иммунитет: принимайте витамины, ешьте овощи и фрукты, пейте травяные чаи и настои.

    - Проветривайте помещение как можно чаще, делайте влажную уборку.


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