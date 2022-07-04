4 Июля 2022 21:15

Показатель ревакцинации вырос на 25% в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Показатель ревакцинации от коронавируса вырос за последние три месяца на 25% в Атырауской области. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдуалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 21 по 30 июня зарегистрировано 22 больных коронавирусом в городе Атырау, на месторождении ТШО – 5, в Курмангазинском и Макатском районах – по одному больному. Из них 23 с симптомами и шестеро – бессимптомные. На сегодняшний день на амбулаторном наблюдении находятся 15 человек. 14 человек получают лечение в областной больнице №2. За прошедшие сутки у восьми человек выявлена коронавирусная инфекция. По сравнению с последними двумя неделями заболеваемость выросла в восемь раз», – сообщил Асхан Байдуалиев.

В настоящее время в области I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 271 429 человек или 74,2% от общего числа подлежащих вакцинации, II компонент – 259 009 человек или 70,8%. В регионе имеется 130 тысяч вакцин. В том числе вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty, одобренная Всемирной организацией здравоохранения, и вакцина «QazVac» казахстанского производства.

«По состоянию на июль ревакцинации подлежит 250 601 человек. За последние три месяца показатель ревакцинации в регионе вырос на 25% по сравнению с первым кварталом года»,- проинформировал Асхан Байдуалиев.