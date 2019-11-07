Показатель по противодействию коррупции в Казахстане вырос в два раза – Всемирный банк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный банк опубликовал ежегодное исследование «Индикаторы государственного управления» (The Worldwide Governance Indicators, WGI), в рамках которого оценивается качество и эффективность госуправления в 214 странах мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

WGI включает в себя шесть индикаторов: «Контроль коррупции», «Эффективность правительства», «Верховенство закона», «Качество регуляторной среды», «Политическая стабильность», «Подотчетность государства».

«Наибольшего прогресса в «Индикаторах государственного управления» Казахстан достиг по индикатору «Контроль коррупции» (ИКК). Данные рассчитывались на основании 13 источников, среди которых результаты исследований таких компаний, как Bertelsmann Stiftung, Freedom House, Economist Intelligence Unit, PRS Group, World Justice Project, IHS Markit, IMD, World Economic Forum, V-Dem и Transparency International («Барометр мировой коррупции»). Отметим, что большинство организаций, на исследованиях которых строится ИКК, положительно оценили усилия Казахстана по борьбе с коррупцией за последний год», - сказал заместитель руководителя исследовательского центра по изучению вопросов противодействия коррупции Ержан Жаров на брифинге в Антикоррупционной службе.

К примеру, по линии PRS Group показатель по противодействию коррупции в Казахстане вырос в 2 раза, а в рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD по аналогичному индикатору Казахстан занял рекордное для себя 29-е место, поднявшись на 10 позиций по сравнению с предыдущим периодом.

«Следует отметить, что с момента начала замеров данного индикатора WGI в 1996 году значительного повышения в показателях Казахстан достиг только за последний год. Процентильный ранг индикатора «Контроля коррупции» составил 36,06%, то есть у такого количества стран мира уровень контроля коррупции ниже, чем в Казахстане. Годом ранее показатель был значительно хуже – 19,71%», - отметил Е. Жаров.

Отмечается, что среди стран постсоветского пространства Казахстан находится значительно выше, чем Россия (21,15%), Украина (18,27%), Азербайджан (21,63%), Молдова (25,96%) Кыргызстан (16,35%), Узбекистан (12,50%) и Туркменистан (8,17%).