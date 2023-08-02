Показатель мутности в реке Малая Алматинка снизился: воду будут подавать по графику

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Однако введенные ранее меры по подаче воды в южную часть Медеуского района по графику сохраняются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «Алматы Су».



«Лабораторные анализы, проведенные специалистами ГКП «Алматы Су», показывают снижение показателя мутности воды в ночное и утреннее время суток, что допускает ее забор из реки Малая Алматинка в эти часы и дает возможность увеличить объемы воды, направляемой на очистку», - сообщили в пресс-службе «Алматы су».

Однако введенные ранее меры по подаче воды в южную часть Медеуского района по графику сохраняются.

Для наполнения резервуаров с 27 июля по 2 августа сформирован временный график подачи и отключения воды.

Подача воды 1 и 2 августа будет производится по следующему графику:

— с 7:00 до 13:00 часов — многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова.

— с 19:00 до 24:00 часов потребителям, расположенным южнее (выше) улицы Курмет, в том числе в микрорайонах «Юбилейный», Каменское плато, ЖК «Европолис», городок Алем, ЖК «Алмалы», многоквартирные жилые дома по обе стороны от улицы Керей – Жанибек хандары.

— с 13:00 до 19:00 часов и с 24:00 до 07:00 часов будет осуществляться накопление воды в резервуары.

Напомним, в южной части Медеуского района Алматы сохраняется ситуация, связанная с ограниченным водоснабжением. Был разработан специальный график подачи воды.