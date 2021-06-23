Показатель материнской смертности вырос в три раза в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Галымжан Елеуов обратился с депутатским запросом к министру здравоохранения Алексею Цою касательно материнской смертности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Снижение показателя материнской смертности - как один из основных целевых индикаторов - мы наблюдаем в каждой из отраслевых государственных программ здравоохранения. Однако, что мы имеем по факту? Показатель материнской смертности в 2020 году достиг трагических значений, вырос почти в 3 раза и составил 36,5 на 100 000 живорожденных, при плане 17,1. При этом 36,5 – это среднереспубликанский уровень. По регионам цифры еще более пугающие и доходят до 70, а порой и до 95 на 100 тысяч живорожденных. Можно, конечно, списать все на коронавирус. Но международные эксперты утверждают, что высокий рост смертности от Ковид среди беременных женщин, наблюдался только в тех странах, где на момент пандемии имели место системные проблемы в организации акушерско-гинекологической помощи», - сказал Галымжан Елеуов на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, в 2014 году ведение беременных и подготовка женщин к материнству были отданы в общую сеть первичной медико-санитарной помощи. Был утрачен институт женских консультаций. Это ударило по доступности и качеству амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Подтверждением является тот факт, что среди умерших женщин были: поздно взятые на учет, имеющие абсолютные противопоказания к беременности, либо вообще не состоящие на учете.

«Наряду с этим, имеет место снижение доступности стационарной помощи беременным женщинам. В ряде регионов с 15 года на 30% сократился коечный фонд специализированных организаций и отделений. В составе многопрофильных больниц не сохраняется приоритет финансирования акушерско-гинекологических отделений.

По остаточному принципу формируется и материально-техническое обеспечение службы. Так, по данным Министерства здравоохранения, ее оснащенность в среднем составляет около 80%, при этом, согласно информационных систем, износ оборудования достигает от 50 до 85%, а в отдельных случаях и 100%», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что материнская смертность – это не только и не столько медицинский, сколько социальный показатель.

«С сегодняшними результатами и качеством медицинского сопровождения материнства, мы скатились до уровня беднейших стран мира, которые ВОЗ обозначает как «места с нестабильными условиями и гуманитарными проблемами». Фракция партии «Nur Otan» обращается к Министерству здравоохранения с требованием провести всесторонний анализ складывающейся ситуации по материнской смертности в том числе с позиции клинического вклада COVID с привлечением экспертного медицинского сообщества и опубликовать его результаты», - заключил Г. Елеуов.

Депутат также предложил:

1) изучить работу коечного фонда, найти взаимосвязи между показателями в помесячной динамике, а также рассмотреть другие причины снижения доступности и качества медицинской помощи;

2) исключить отказы в госпитализации беременным женщинам на любых сроках без промедлений по месту обращения;

3) укрепить материально-техническую базу организаций по охране здоровья матери и ребенка;

4) системно повышать клинические навыки специалистов по вопросам стационарного и амбулаторного акушерства, детской гинекологии и репродуктивного здоровья.