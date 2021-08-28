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    16:03, 28 Август 2021 | GMT +6

    Показатель безработицы среди молодежи ниже - Минтруда

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Показатель безработицы среди молодежи ниже. Об этом рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельная категория молодежи очень важна. Нам необходимо, чтобы в стране оставалась качественная рабочая сила. Если наша молодежь не найдет места в нашей стране, они могут уехать в другую страну. Поэтому нам важен каждый выпускник. Гранты для молодых, молодежная практика, первые рабочие места – это все направления для молодых. Курсы для молодых по актуальным направлениям - тоже готовятся для них. Показатель безработицы среди молодежи ниже, чем по другим категориям. На сегодня составил 3,7%», - рассказал вице-министр труда.

    По его словам, порой потребности молодых превышают возможности рынка.

    «Мы живем в условиях рыночной экономики. На сегодня оплата труда регулируется рынком. Если у человека есть навыки и способности, возможно, он найдет данную профессию. У нас есть база резюме. Сегодня более 120 тысяч вакансий есть. В базе заложено больше резюме. Когда сопоставляешь, думаешь: вроде есть спрос, предложение, почему они туда не идут? На сегодня есть спрос в медицинских работниках, в учителях, репетиторах, особенно английского языка. У кого-есть первичное образование, необходимо переобучиться. От этого зависит их дальнейшая судьба и трудовая деятельность», - отметил спикер.


    Теги:
    Минтруда РК Общество Молодежь
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