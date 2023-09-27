Показ фильма «Дос Мукасан» состоится в Брюсселе

Сегодня в кинотеатре Cinema Palace в Брюсселе состоится показ казахстанского кинофильма «Дос Мукасан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фильм в европейской столице будет показан на казахском языке с субтитрами на английском. Мероприятие проходит при поддержке посольства Казахстана в Бельгии.

Ожидается присутствие как представителей общины казахстанцев, проживающих в Бельгии, так и местных граждан.

Историческую ленту сняли при поддержке Министерства культуры и спорта РК, а также Государственного центра поддержки национального кино. Съемки длились почти семь месяцев. Кинокартина вышла в прокат в 2022 году.

Сценарий фильма написал Ефрат Шарипов, продюсер – Айгуль Байбек, а режиссер музыкальной драмы – Айдын Сахаман.

Главные роли исполнили актеры Мейргат Амангельдин, Максат Сабитов, Елдос Шайкенов, Саят Макулбаев, Айганым Сагинбаева, Никита Погодаев, Нургиса Куанышбайулы и Абильмансур Сериков.