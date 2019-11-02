+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 12 °С
USD 389.46 EUR 434.17
RUB 6.09 CNY 55.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Показ фильма «Дорога к матери» собрал аншлаг в Копенгагене

2 Ноября 2019 10:30
Поделиться:
Показ фильма «Дорога к матери» собрал аншлаг в Копенгагене

КОПЕНГАГЕН. КАЗИНФОРМ - В старейшем кинотеатре Копенгагена «Nordisk Film Biografer Dagmar» состоялся показ казахстанского фильма «Дорога к матери» режиссера Акана Сатаева, организованный Посольством Казахстана в Швеции и по совместительству в Дании в рамках программы «Рухани жангыру». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Фестиваль румынского кино пройдёт в Караганде
Анимационная индустрия Казахстана выходит на новый уровень Анимационная киноиндустрия Казахстана выходит на новый уровень В Омске стартовал фестиваль казахстанского кино

Открывая просмотр, Посол Кайрат Абдрахманов поблагодарил собравшихся датскую общественность, дипломатов, казахскую диаспору за возможность представить их вниманию лучшие образцы культуры Страны Великой степи, которые занимают сегодня особое место в глобальном мире. Завоевавшая награды международных кинофестивалей история о силе материнской любви получила восторженные оценки переполненного зала одного из ведущих центров датской и скандинавской кинематографии.

После просмотра фильма не скрывавшим эмоции зрителям была представлена яркая выставка с колоритными национальными костюмами и красочными фотографиями о живописной природе Казахстана. На днях это культурное шоу будет перенесено в одну из популярных художественных галлерей датской столицы.

Эти мероприятия занимают особое место в истории культурно-гуманитарного сотрудничества между Республикой Казахстан и Королевством Дания и найдут свое продолжение в будущем при активном участии казахстанской молодежи и диаспоры, проживающей в Скандинавии, отметили в дипмиссии.




Толеген Йенсен

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Культура, Евросоюз,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив