Показ документальной антологии «Казахстанцы – Герои Советского Союза» начинается на телеканале «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Документальную антологию «Казахстанцы – Герои Советского Союза» покажут на телеканале «Астана», передает МИА «Казинформ».

«Хочу сообщить, что в преддверии 75-летия Дня Победы на телеканале «Астана» начинается показ документальной антологии «Казахстанцы – Герои Советского Союза». В Великой Отечественной войне участвовали 1 миллион 200 тысяч сынов и дочерей Казахстана. С фронтов не вернулся каждый второй наш соотечественник. Более 530 казахстанцев удостоились звания Героя Советского союза. Уже после обретения Независимости Указом Елбасы еще 9-ти участникам Великой Отечественной войны присвоены звания «Халық Қаhарманы». Цикл из 70-ти документальных фильмов, по сути являющийся оцифрованной историей наших героев, создан по поручению Нурсултана Абишевича Назарбаева в 2015 году. Для этого в рамках партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық» был собран огромный массив архивных материалов, в том числе личные записи и письма с фронта. Учитывая праздничные выходные, казахстанцам предоставляется прекрасная возможность еще раз вспомнить подвиги таких легендарных личностей, как Бауыржан Момышулы, Рахимжан Кошкарбаев, Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Алия Молдагулова, Сергей Луганский, Маншук Маметова, Сагадат Нурмагамбетов, Нуркен Абдиров и других героев, узнать об их послевоенной жизни», - написал в Instagram первый заместитель Председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек.

Как подчеркнул Б.Байбек, к сожалению, с каждым годом все меньше становится тех, кто проливал кровь в боях, ковал победу в тылу, отдавая последнее на нужды фронта.

«Несмотря на все трудности становления Независимого Казахстана, благодаря политике Елбасы были обеспечены стабильность, мир и согласие. Поэтому мы, особенно молодое поколение, не должны забывать о великом подвиге героев-казахстанцев, отстоявших нашу с вами свободу ценою самоотверженности и неимоверных потерь. Героизм, честь, храбрость, верность, дружба и патриотизм старшего поколения должны быть примером для сегодняшних и будущих защитников Родины. Поздравляю всех с наступающими праздниками - Днем защитника Отечества и 75-летием Победы в Великой Отечественной войне», - резюмировал Бауыржан Байбек.

К слову, помимо ротации в эфире телеканала «Астана» данные фильмы будут доступны на YouTube-канале и в социальных сетях @astana.tv.