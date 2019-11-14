+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 5 °С
USD 389.34 EUR 428.78
RUB 6.05 CNY 55.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пока рано говорить о конкретных перспективах – Даурен Абаев о встрече президентов России и Украины

14 Ноября 2019 21:23
Поделиться:
Пока рано говорить о конкретных перспективах – Даурен Абаев о встрече президентов России и Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал предложении Первого Президента РК- Елбасы Нурсултана Назарбаева об организации встречи Президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Реальную президентскую власть показывает Конституция - депутат Павел Казанцев
Елбасы в своем интервью затронул актуальную тему урбанизации - эксперт Необходима системная планомерная поддержка гражданского общества - Айгуль Дюсенова Участники валдайского клуба заинтересованы в казахстанских внешнеполитических подходах – Ерлан Карин

«Наверное, пока рано говорить о конкретных перспективах. Все-таки мы имеем дело с весьма сложным дипломатическим вопросом. Конфликт двух братских нам народов и стран за эти несколько лет настолько оброс агрессивной риторикой с обеих сторон, что взять и в одночасье решить это, наверное, невозможно», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

По его словам, тот факт, что ситуацию нужно менять, понимают все.

«Я нисколько не умаляю Нормандского и других форматов переговоров, наш Елбасы предложил свое видение мирного урегулирования», - добавил министр.

Он отметил, что большое количество международных авторитетных изданий активно цитировали Назарбаева.

«И если совсем недавно никому даже в голову не могло прийти посадить за стол переговоров Путина и Зеленского тет-а-тет, то сегодня эксперты уже начали обсуждать плюсы и минусы такого шага. А это уже очень хороший сигнал», - заключил Д. Абаев.

Напомним, Н. Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в Казахстане. «Я считаю, что нужна отдельная личная встреча Президента России и Президента Украины. Я разговаривал о том, возможна ли такая встреча тет-а-тет, обговорить все вопросы. Мне кажется, сейчас момент хороший», - сказал Елбасы на Пятом ежегодном заседании Astana Club.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив