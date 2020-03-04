Пока нет необходимости отменять посещение школ и детсадов – Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал возможность отмены посещения школ и детских садов из-за угрозы коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас коронавирус не был обнаружен, поскольку пациенты с подозрениями постоянно поступают, мы их обследуем. Соответственно излишней необходимости ограничения мероприятий нет, но хочу напомнить, что сейчас период острых респираторных инфекций. И условно, если представим, что коронавирус у нас появится, один, два пациента, и мы начнем такие ограничительные мероприятия, ОРВИ, грипп никуда не уйдут», - сказал Елжан Биртанов в кулуарах Мажилиса.

«Чтобы общей паники не было, необходимо подготовиться к тому, что, возможно, придется отменять и массовые мероприятия, и запрещать посещение детсадов и школ, о чем постоянно фейки идут. Но пока такой необходимости нет. Как только такой риск возникнет, то соответствующее решение главный государственный санитарный врач и каждого региона в праве принять самостоятельно», - добавил министр.

При этом глава Минздрава заверил, что пока угрозы нет.

«И мои дети ходят в школу. Никакой угрозы нет, но в целом, в связи с тем, что есть сезон гриппа, мы всегда рекомендуем ненужные и лишние мероприятия в осенние и зимние периоды не проводить. Это всегда рекомендация была, в связи со вспышкой гриппа, например. Я еще раз говорю, если вопрос коронавируса в Казахстане возникнет, то необходимые решения моментально будут приняты», - заключил Е. Биртанов.